“BRI” أم البواقي توقف شخص وتحجز 27 غرام من الزئبق الرمادي

تمكنت فرقة البحث والتدخل”BRI” بأمن ولاية أم البواقي، من توقيف شخص وحجز كمية قدّرت بـ27 غرام من مادة الزئبق الرمادي.

وكذا مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية، حسبما أفاده بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

حيثيات القضية، تعود عندما تحصلت عناصر الشرطة على معلومات تفيد بأن أحد الاشخاص يحوز على كمية من مادة محضورة “زئبق”.

وعزمه على بيعها بمدينة أم البواقي، وبعد الأبحاث والتحريات المعمقة التي أفضت إلى تحديد هوية صاحب هذه المادة، تم توقيفه

وذلك الأاسبوع المنقضي، حيث كان على متن مركبة سياحية على مستوى أحد أحياء مدينة أم البواقي، وفقا لذات المصدر.

الموقوف البالغ من العمر 28 سنة عثر بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على مبلغ 58000 دج الذي تبين أنه مزور.

إضافة إلى قارورة صغيرة بها مادة الزئبق الرمادي بوزن 27.2 غرام.

تحقيقات رجال الضبطية القضائية، أثبتت أن السالف الذكر يقوم بترويج هذه المادة عن طريق موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.

المشتبه فيه أنجز ضده ملفا جزائيا عن قضية جناية التزوير وإستعمال المزور لأوراق نقدية ذات سعر قانونيوالمتاجرة في مواد حساسة.

وفد تم تقديم المتورط أمام نيابة محكمة أم البواقي أول أمس، يصيف ذات البيان.