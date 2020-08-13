BRI أم البواقي توقف شخص وتحجز 46 ألف كيس شمة مقلدة

أخبار الجزائر
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BRI أم البواقي توقف شخص وتحجز 46 ألف كيس شمة مقلدة
بقلم رشيد مقدم

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ام البواقي من توقيف شخص وحجز أزيد من 46 ألف كيس من مادة الشمة المقلدة .
وقد جاءت هذه العملية عقب ورود معلومات لمصالح الامن مفادها قيام شخص بتخزين هذه الكمية داخل مسكنه بمدينة عين البيضاء وذلك بصدد بيعها.
البضاعة المحجوزة التي تبين انها مغشوشة مستوردة عن طريق التهريب تحمل علامات تجارية اجنبية الصنع


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