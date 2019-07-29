“BRI” أم البواقي توقف 3 أشخاص بتهمة نبش القبور

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI”، بأمن أم البواقي، من توقيف شخصين مشتبه فيهما، في قضية نبش القبور بدون ترخيص، والمساس بحرمة الأموات.

حيثيات القضية تعود إلى تاريخ الـ25 من شهر جويلية الجاري، بعد الحصول على معلومات تفيد بعزم شخص يبلغ من العمر 38 سنة، على استخراج أعضاء بشرية من إحدى المقابر بعين البيضاء، وبيعها لإحدى الفتيات.

ليتم الترصد للمشتبه فيه، الذي تم توقيفه وبحوزته قُفة تحتوي على عضام بشرية.

وبالتحقيق مع الموقوف تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخران، ويتعلق الأمر بإمرأة و رجل يبلغان من العمر 49 و 50 سنة على التوالي، أين تم توقيفهما بتاريخ الـ26 من شهر جويلية الجاري.

المشتبه فيهم تم إنجاز ملف جزائي ضدهم عن قضية: نبش القبور بدون ترخيص والمساس بحرمة الأموات وحيازة رفاة متأتية من أعمال حفر، ونبش القبور، وعرضها للبيع من أجل المتاجرة فيها، واستعمالها في أعمال السحر و الشعودة.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية.