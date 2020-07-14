BRI أم البواقي توقف 3 أشخاص وتحجز أكثر من 1.5 كلغ من “الكيف المعالج”

أوقفت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن أم البواقي، 3 أشخاص وحجزت أزيد من 1.5 من “الكيف المعالج”.

وحسب بيان مديرية أمن أم البواقي في “الفايسبوك”، فقد تمت هذه العملية بتاريخ 7 جويلية الجاري بعد استغلال معلومات عن وجود 3 أشخاص على متن مركبة سياحية في المدينة الجديدة “ماكوماداس” بأم البواقي بصدد عقد صفقة بيع مخدرات.

ليتم وضع خطة أمنية ميدانية مكّنت من توقيف أحد الأفراد البالغ من العمر 23 سنة، فيما فرّ الآخران على متن مركبتهما.

وبعد تفتيش مكان تواجد الموقوف، تم ضبط 16 صفيحة من “الكيف المعالج” داخل كيس بلاستيكي بوزن إجمالي قدره 1570 غرام.

وبتوسيع التحقيقات، تم تحديد هويتي الفارين البالغين من العمر 38 و 48 سنة مع استرجاع المركبة ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة قدر بـ 240 مليون سنتيم بعد تفتيش مسكن أحد الموقوفين.

لينجز ملف جزائي ضد المتهمين عن قضية حيازة ونقل وتخزين وبيع وعرض للبيع مخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة واستحضار مركبة ذات محرك، وقدموا أمام الجهات القضائية أمس الثلاثاء.