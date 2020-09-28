BRI أم البواقي يوقف شخص ويحجز 1668 وحدة من المشروبات الكحولية (صور)

أوقفت فرقة البحث والتدخل BRI بأم البواقي شخص مشتبه به، وحجزت كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، حسب بيان لأمن ولاية أم البواقي.

العملية تمت قبل 4 أيام، على إثر معلومات مؤكدة حصلت عليها عناصر الفرقة، مفادها عزم أحد الأشخاص على نقل كمية معتبرة من المشروبات الكحولية على متن مركبة.

ليتم توقيفه لاحقا من طرف الفرقة، حيث عثر داخل المركبة على 1668 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والأنواع.

وعلى إثر هذه العملية تم توقيف هذا الشخص الذي يبلغ 30 سنة، و تحويله رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة لإستكمال الإجراءات القانونية.