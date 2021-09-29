BRI البليدة تطيح برئيس بلدية “الأربعاء” متلبسا بتلقي رشوة!

تم توقيفه وبحوزته 100 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الأمن في مدينة “الأربعاء” بإقليم ولاية البليدة، من توقيف رئيس البلدية متلبسا بتعاطي الرشوة.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار”، فإن العملية الأمنية النوعية التي نفذها أفراد فرقة البحث والتدخل التابعين للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البليدة، جاءت بعد شكوى من مواطن.

ولم تخض مصادر “النهار” في تفاصيل العملية، مكتفية بالقول إن رئيس بلدية “الأربعاء”، تم توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ قدره 100 مليون سنتيم، حاول الحصول عليه عن طريق الابتزاز وتلقي الرشوة.

ولا تزال القضية، التي من المتوقع أن تهزّ الشارع المحلي، قيد التحقيق، في انتظار تحويل رئيس البلدية الموقوف للمحاكمة على الفور، بحكم أن القضية تتوفر فيها عناصر وشروط المثول الفوري، بعد توقيفه متلبسا.