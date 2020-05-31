BRI البليدة تُطيح بمروج مخدرات وتحجز كيف ومهلوسات

أخبار الجزائر
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BRI البليدة تُطيح بمروج مخدرات وتحجز كيف ومهلوسات
بقلم نادية بن طاهر

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل في البليدة، من الإطاحة بمروج مخدرات، وحجز 180 غ من الكيف المعالج و163 قرص مهلوس.

وتعود تفاصيل العملية، إلى ورود معلومات لذات الفرقة، مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات، على مستوى أحد الأحياء الشعبية.

ليتم فتح تحقيق في القضية، أسفر على تحديد هوية المشتبه فيه، وتفتيش منزله العائلي بإذن من وكيل الجمهورية.

أين عثرت قوات الشرطة على 180 غ من الكيف المعالج، و163 قرص مهلوس.

بالاضافة إلى حجز مبلغ مالي من عائدات الترويج، قدر بـ: 4510 دج، و3 أسلحة بيضاء.

وتم تقديم الموقوف أمام العدالة.


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