BRI البيض يفكك شبكة لترويج المخدرات ويحجز 28.4 كغ من الكيف المعالج

حجزت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية البيض، كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 28.4 كغ وتمكنت من تفكيك شبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وتوقيف المتورطين.

وحسب بيان لذات المصالح فإن حيثيات القضية تعود لتحصيل معلومات أمنية مفادها وجود نشاط لشبكة إجرامية في المتاجرة بالمخدرات.

وبعد استغلال هذه المعلومات ومواصلة التحري تم توقيف سيارة نفعية بمدخل مدينة بوعلام على متنها شخصين يبلغان 48 و 37 سنة ينحدران من احدى الولايات المجاورة.

أين تم حجز كمية المخدرات السالفة الذكر بعد إخضاع المركبة لعملية التفتيش حسب البيان، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم انجاز ملف قضائي ضد المتورطين وتقديمهما أمام النيابة المختصة إقليميا.