BRI الشلف تضع حد لمجموعة إجرامية تروج الأقراص المهلوسة

اوقفت فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية الشلف، 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة بوسط مدينة الشلف.

الموقوفون كانوا يقومون بالإتجار غير الشرعي في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.

العملية تمت بعد إستغلال معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص ببيع و ترويج أقراص مهلوسة بذات المدينة.

بعد إتخاذ الإجراءات اللازمة أسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيهم و ضبط بحوزتهم 240 قرص مهلوس.

مع حجز دراجتين ناريتين كانتا تستعمل في عملية نقل و بيع المؤثرات العقلية.

بعد إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهم تم إحالتهم على محكمة الشلف.

أين صدر في حقهم 7 سنوات حبس عن قضية بيع أقراص مهلوسة بطريقة غير شرعية.