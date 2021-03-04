BRI الشلف تطيح بعصابة تروج المؤثرات العقلية وتضبط 1500 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الشلف، من توقيف 3 أشخاص، وضبط 1500 قرص مهلوس.

وينشط الموقوفون والذين تتراوح أعمارهم بين “19 و 35 سنة “، ضمن شبكة إجرامية تقوم ببيع و ترويج المؤثرات العقلية في أوساط الشباب.

وتمت العملية بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات الفرقة تفيد بوجود أشخاص يقومون بترويج المؤثرات العقلية عبر شوارع المدينة.

ليتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تكثيف التحريات.

وأسفرت العملية عن توقيف المشتبه فيه على مستوى حي البدر بالشلف، وضبط بحوزتهم على 1500 قرص مهلوس.

بالإضافة إلى حجز مركبة نفعية كانت تستعمل في تنقلاتهم لغرض ترويج هذه السموم.

وتم تحويل المشتبه فيهم لذات الفرقة لاستكمال الإجراءات، أين أنجز في حقهم ملف جزائي عن قضية حيازة و نقل مؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير شرعية.

وتم إحالة المشتبه فيهم، بموجب هذا الملف، أمام محكمة الشلف.