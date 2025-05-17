إعــــلانات
أخبار الجزائر

BRI الشلف تفكّك شبكة إجرامية مختصة في صناعة وبيع خراطيش الصيد بطريقة غير قانونية

بقلم  رشيد مشورب
BRI الشلف تفكّك شبكة إجرامية مختصة في صناعة وبيع خراطيش الصيد بطريقة غير قانونية
  • 10
  • 0

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف ، خلال الأسبوع المنصرم ، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الحيازة ، الصناعة ، والمتاجرة غير المشروعة بخراطيش الصيد ، وذلك في إطار جهود مصالح الأمن لمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة .

العملية النوعية نفذت من طرف فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لذات المصلحة ، حيث أسفرت عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص يُشتبه في تورطهم في إنشاء ورشة سرية لصناعة وتعبئة خراطيش الصيد دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة .

وقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة الشلف ، أثناء محاولتهما بيع كمية معتبرة من خراطيش الصيد ، حيث ضبط بحوزتهما 625 خرطوشة .
وبمواصلة التحقيقات ، تم التوصل إلى مكان الورشة السرية التي تستغل في التصنيع ، ليُسفر التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه الثالث ، وهو صاحب الورشة .

وجرت هذه العملية الأمنية تحت إشراف النيابة المختصة ، حيث مكنت من حجز واسترجاع :

مركبتين (02) تستعملان في النشاط الإجرامي .

675 خرطوشة صيد معبأة .

1100 كبسولة وكمية معتبرة من الخراطيش والأظرفة الفارغة .

1.342 كلغ من مادتي البارود ومادة حساسة أخرى .

كمية من الكريات الحديدية مختلفة الأحجام .

معدات ووسائل تستعمل في تصنيع وتعبئة الذخيرة .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير ، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بصناعة وحيازة ذخيرة دون رخصة ، وإنشاء ورشة سرية لأغراض غير قانونية .

وتعد هذه العملية ضربة جديدة ناجحة لعناصر أمن ولاية الشلف في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة ، لاسيما تلك التي تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.

رابط دائم : https://nhar.tv/U5lRI
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر