BRI الشلف تفكّك شبكة إجرامية مختصة في صناعة وبيع خراطيش الصيد بطريقة غير قانونية

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف ، خلال الأسبوع المنصرم ، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الحيازة ، الصناعة ، والمتاجرة غير المشروعة بخراطيش الصيد ، وذلك في إطار جهود مصالح الأمن لمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة .

العملية النوعية نفذت من طرف فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لذات المصلحة ، حيث أسفرت عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص يُشتبه في تورطهم في إنشاء ورشة سرية لصناعة وتعبئة خراطيش الصيد دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة .

وقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة الشلف ، أثناء محاولتهما بيع كمية معتبرة من خراطيش الصيد ، حيث ضبط بحوزتهما 625 خرطوشة .

وبمواصلة التحقيقات ، تم التوصل إلى مكان الورشة السرية التي تستغل في التصنيع ، ليُسفر التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه الثالث ، وهو صاحب الورشة .

وجرت هذه العملية الأمنية تحت إشراف النيابة المختصة ، حيث مكنت من حجز واسترجاع :

مركبتين (02) تستعملان في النشاط الإجرامي .

675 خرطوشة صيد معبأة .

1100 كبسولة وكمية معتبرة من الخراطيش والأظرفة الفارغة .

1.342 كلغ من مادتي البارود ومادة حساسة أخرى .

كمية من الكريات الحديدية مختلفة الأحجام .

معدات ووسائل تستعمل في تصنيع وتعبئة الذخيرة .

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير ، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بصناعة وحيازة ذخيرة دون رخصة ، وإنشاء ورشة سرية لأغراض غير قانونية .

وتعد هذه العملية ضربة جديدة ناجحة لعناصر أمن ولاية الشلف في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة ، لاسيما تلك التي تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.