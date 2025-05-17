BRI الشلف تفكّك شبكة إجرامية مختصة في صناعة وبيع خراطيش الصيد بطريقة غير قانونية
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف ، خلال الأسبوع المنصرم ، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال الحيازة ، الصناعة ، والمتاجرة غير المشروعة بخراطيش الصيد ، وذلك في إطار جهود مصالح الأمن لمحاربة مختلف أشكال الجريمة المنظمة .
العملية النوعية نفذت من طرف فرقة مكافحة الجرائم الكبرى التابعة لذات المصلحة ، حيث أسفرت عن توقيف ثلاثة (03) أشخاص يُشتبه في تورطهم في إنشاء ورشة سرية لصناعة وتعبئة خراطيش الصيد دون الحصول على التراخيص القانونية من الجهات المختصة .
وقد تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدينة الشلف ، أثناء محاولتهما بيع كمية معتبرة من خراطيش الصيد ، حيث ضبط بحوزتهما 625 خرطوشة .
وبمواصلة التحقيقات ، تم التوصل إلى مكان الورشة السرية التي تستغل في التصنيع ، ليُسفر التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه الثالث ، وهو صاحب الورشة .
وجرت هذه العملية الأمنية تحت إشراف النيابة المختصة ، حيث مكنت من حجز واسترجاع :
مركبتين (02) تستعملان في النشاط الإجرامي .
675 خرطوشة صيد معبأة .
1100 كبسولة وكمية معتبرة من الخراطيش والأظرفة الفارغة .
1.342 كلغ من مادتي البارود ومادة حساسة أخرى .
كمية من الكريات الحديدية مختلفة الأحجام .
معدات ووسائل تستعمل في تصنيع وتعبئة الذخيرة .
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقادير ، حيث وجهت إليهم تهم تتعلق بصناعة وحيازة ذخيرة دون رخصة ، وإنشاء ورشة سرية لأغراض غير قانونية .
وتعد هذه العملية ضربة جديدة ناجحة لعناصر أمن ولاية الشلف في إطار جهودها المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة ، لاسيما تلك التي تمس الأمن العام وسلامة المواطنين.