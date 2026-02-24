BRI الشلف توقف شخصين وتسترجع 119 كلغ من الكوابل النحاسية

تمكنت مصالح شرطة الشلف، ممثلة في فرقة البحث و التدخل ( BRI ) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، خلال الأسبوع المنصرم. من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة الكوابل النحاسية ، مع توقيف شخصين. و استرجاع كمية معتبرة من المسروقات فاق وزنها القنطار.

العملية جاءت في سياق الجهود العملياتية المتواصلة لمحاربة الجريمة المنظمة ، لاسيما تلك التي تمس بالممتلكات العمومية وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا ، وقد باشرت عناصر الفرقة تحرياتها إثر تسجيل عدة شكاوى تتعلق بسرقة و تخريب كوابل كهربائية تابعة لمؤسسة عمومية بمناطق متفرقة من ولاية الشلف. وهو ما تسبب في أضرار مادية و انعكاسات سلبية على الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين .

التحريات الميدانية الدقيقة و العمل الاستعلامي المكثف، أسفرا عن تحديد هوية المشتبه فيهما و رصد تحركاتهما. ليتم مداهمة أحد الأماكن بضواحي الجهة الشمالية لمدينة الشلف، كان يستغل لإخفاء المسروقات. بالإضافة كذلك إلى نزع الغلاف عنها قصد تحويلها إلى مادة نحاسية و إعادة بيعها .

كما أسفرت العملية عن استرجاع كمية من الكوابل النحاسية محل سرقة، قدرت بـ 119.400 كغ ، مع شل نشاط الشبكة الإجرامية. و قد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه بهما. حيث قدما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف لمتابعتهما قضائيا وفق الإجراءات المعمول بها .

