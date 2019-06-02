قامت فرقة البحث و التدخل BRI لأمن ولاية الشلف، بتوقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و 43 سنة، وضبطت بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 1.635 كلغ، كانوا بصدد نقلها وترويجها عبر إقليم الولاية.

يأتي هذا إستغلالا لمعلومات تحصلت عليها، تفيد بقيام أشخاص بنقل كميات من المخدرات لغرض البيع و المتاجرة عبر ولاية الشلف.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومباشرة الأبحاث، أسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 36 و 43 سنة.

وضبط بحوزتهم على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 1.635 كلغ، كانوا بصدد نقلها وترويجها عبر إقليم الولاية.

مع حجز مركبة تحمل ترقيم ولاية الشلف، كانت تستعمل في عملية النقل.

بعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية في حق المشتبه فيهما أحيلا أمام الجهات القضائية بالشلف.