BRI الشلف توقف 5 أشخاص وتحجز كمية من المخدرات

تمكنت فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الشلف. من توقيف خمسة أشخاص أعمارهم بين 33 و 38 سنة ينشطون ضمن جماعة إجرامية منظمة.

القضية جاءت على إثر معلومات وردت إلى الفرقة عن وجود أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات بصدد نقلها لغرض ترويجها وبيعها بين بلديات الولاية. و بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و مباشرة التحريات و الأبحاث. أسفرت العملية عن توقيف مركبة سياحية كان على متنها شخصين مشتبه فيهما. و بعد تفتيشها ضبط بحوزتهم على حيازة 724 غ من الكيف المعالج .

و مواصلة للتحقيق تبين وجود ثلاثة أشخاص شركاء في القضية اين تم توقيفهم و ضبط بحوزتهم 1كلغ و 135.6غ من الكيف المعالج. بمجموع 1كلغ و 860 غ، ليتم تحويلهم إلى مقر الفرقة لاستكمال ملف الإجراءات الجزائية. عن قضية الحيازة و النقل و التخزين و الاتجار غير شرعي بالمخدرات. في إطار جماعة إجرامية منظمة أحيلوا بموجبه أمام محكمة الشلف .