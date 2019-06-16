 BRI الشلف يطيح بشبكتين مختصتين في ترويج المؤثرات العقلية ويضبط 1200 قرص مهلوس

نجحت فرقة البحث و التدخل BRI بأمن ولاية الشلف، في عمليتين منفصلتين من الإطاحة بشبكتين إجراميتين مختصة في نقل وترويج وبيع المؤثرات العقلية بالولاية.

العملية الأولى تعود إلى بحر الأسبوع المنصرم بعد ورود معلومات عن وجود أشخاص بصدد نقل و ترويج وبيع كميات من

الأقراص المهلوسة إلى مدينة الشلف، بعد الاستغلال الجيد و الدقيق للمعلومات مكنت التحريات من الترصد للمشتبه فيهم

على مستوى أحد أحياء الجهة الجنوبية لمدينة، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على 3 أفراد من الشبكة تترواح أعمارهم بين 21 و36 سنة.

اين كانوا بصدد عقد صفقة بيع للمؤثرات العقلية، حيث مكنت العملية من ضبط 900 قرص مهلوس.

و في عملية ثانية خلال نهاية الأسبوع الفارط، تمكن عناصر الشرطة لذات الفرقة BRI من توقيف 3 أشخاص ينشطون ضمن شبكة

مختصة في بيع المؤثرات العقلية و ضبط بحوزتهم على 300 قرص مهلوس.

وبعد استكمال الملف الجزائي أحيل المشتبه فيهم على محكمة الشلف.