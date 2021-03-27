BRI العاصمة يطيح بمنتحل صفة ضابط سامي في الجيش وشركاءه

امر قاضي التحقيق بمحكمة الحراش بإيداع المدعو(ع.م) منتحل صفة ضابط سامي في الجيش وإطار سامية بالدولة رهن الحبس المؤقت.

كما امر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة اشخاص اخرين متورطين معه رهن الحبس المؤقت .

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين جمعية اشرار و التزوير واستعمال المزوّر في محررات ووثائق رسمية إدارية.

بالإضافة إلى تهم تقليد وتزوير أختام الدولة، وانتحال هويات و وظائف سامية بالدولة وهيئات سيادية القصد منها النصب والاحتيال مع سوء استغلال الوظيفة.

وجاءت هذه القضية بعدما تمكنت عناصر البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية.

وتم على إثر ذلك و توقيف 4 اشخاص واسترجاع ملفات ووثائق ومستندات عليها اختام مزوّرة ومقلدة.

بالإضافة إلى إسترجاع عدة بطاقات مهنية مزورة بهويات مستعارة مختومة بأختام هيئات سيادية مقلّدة وعدة هواتف نقالة وسيارة.