“BRI” المدية تحجز كاميرات مراقبة مهرّبة ومعدات تقنية حساسة

تمكنت فرقة البحث والتدخل “BRI” بولاية المدية، من حجز عدد معتبر من معدات وأجهزة تقنية حساسة. متمثلة في كاميرات مراقبة صغيرة الحجم ومختلفة الأنواع. كانت تسوق خفية بأحد المحلات التجارية وسط مدينة المدية و بطريقة غير قانونية.

وقائع القضية جاءت بعد استغلال معلومات وصلت إلى الضبطية القضائية، تفيد يقيام صاحب أحد المحلات التجارية ببيع و المتاجرة بطريقة خفية وغير مشروعة لأجهزة تقنية حساسة متمثلة في كاميرات مراقبة صغيرة الحجم و مموهة على شكل أقلام. مصابيح، مقابض كهرباء. بالإضافة كذلك إلى ميكروفونات تسجيل الصوت صغيرة الحجم. قد يتم توجيه إستغلالها لأغراض مشبوهة و غير قانونية.

وقامت ذات المصالح بالتنسيق مع نيابة محكمة المدية. أين تم تفتيش المحل التجاري بموجب اذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية، أين تم ضبط 69 جهاز و كاميرات مراقبة حساسة كانت مخبأة بالمحل، يحوزها صاحب المحل التجاري دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، دون سجل تجاري مقيد، مصدرها التهريب.

كما تم فتح تحقيق في القضية وانجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه، عن قضية جنحة التهريب، حيازة معدات و تجهيزات حساسة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. بالإضافة كذلك إلى ممارسة نشاط تجاري مقيد دون القيد في السجل التجاري. مع مخالفة المراسيم و القرارات الإدارية، كما تم إيداع المحجوزات لدى مصالح الجمارك المؤهلة قانونا.

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