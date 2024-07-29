BRI المسيلة تحجز 20 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة. من وضع حد لشبكة إجرامية متكونة من شخصين وحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 19845 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين 300 ملغ. و 1.8 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين). مركبة سياحية تستعمل في نقل هذه المهلوسات. بالإضافة كذلك إلى أزيد من 28 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وقائع القضية تعود إلى تحريات ذات الفرقة والتي مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات بمدينة بوسعادة. وعليه تم وضع خطة عمل محكمة مكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهما على متن مركبة سياحية وحجز الكمية المذكورة مخبأة بإحكام داخل المركبة.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. بخصوص النقل، الحيازة، والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة (كوكايين). باستحضار مركبة ضمن جماعة إجرامية منظمة.