BRI الوادي تحجز أكثر من 11 ألف قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتحري بالوادي من حجز 11560 كبسولة من المؤثرات العقلية و أوقفت المتورطين البالغ عددهم 7 أشخاص.

العملية النوعية جاءت بعد استغلال لمعلومات مسندة بعمل ميداني واستعلاماتي محكم. حول محاولة نقل كمية من المؤثرات العقلية إلى إحدى الولايات الشمالية. على الفور قام عناصر ذات المصلحة بتسطير خطة أمنية محكمة مكنت من حجز 11560 كبسولة من المؤثرات العقلية. كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف مركبات سياحية. مع توقيف 07 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 53 سنة، كما تم خلال العملية حجز 04 مركبات سياحية كانت تستعمل في عملية النقل.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهم. أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.