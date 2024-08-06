BRI الوادي تحجز 11522 قرص مهلوس وتوقف شخصين

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بأمن ولاية الوادي مرة أخرى، بحر الأسبوع المنصرم من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية. مختصة في نقل و تخزين المؤثرات العقلية وتحجز كمية منها.

العملية جاءت بعد الإستغلال الجيد لمعلومات حول محاولة نقل وتخزين لكمية من المؤثرات العقلية. ليتم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف شخصين تتراوح أعمارهم بين 28 و 30 سنة، مع حجز 11522 كبسولة من المؤثرات العقلية. أين تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي.