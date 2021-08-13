BRI الوادي: تسترجع 3 مركبات محل سرقة وتوقف المتورطين

تمكن عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي. من استرجاع 03 مركبات محل سرقة و توقيف عدد من المتورطين.

العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة القضائية لبلاغات من قبل مواطنين تتعلق بسرقة مركباتهم. لتباشر ذات المصالح لعملية البحث والتحري، قصد كشف ملابسات القضايا لتسفر العملية من الإطاحة بالمتورطين .و عددهم 07 و استرجاع 03 مركبات محل سرقة. وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة