BRI الوادي تشل نشاط عصابة أحياء وتوقف 11 شخصا

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الوادي، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء مكونة من 11 شخصا. كانوا يزرعون الرعب في أوساط الساكنة بأحياء مدينة الوادي.

جاءت العملية استنادا لمعلومات وردت إلى الفرقة حول نشاط مجموعة من الأشخاص تنشط ضمن عصابة أحياء. قامت بالإعتداء على مواطنين مع المساس بسلامة ممتلكاتهم. بالإضافة كذلك إلى مشاجرات استعملت فيها أسلحة بيضاء وكلاب ، كذا ترويج في المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

على الفور باشرت الضبطية تحرياتها بالتنسيق مع النيابة. أين تم مداهمة وتفتيش أماكن تجمع أفراد العصابة وكذا مساكنهم وتوقيف 11 شخص في العقدين الثالث والرابع من العمر.

العملية أسفرت عن حجز 26 سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام. 1 غرام من مادة الكوكايين، 5.1 غرام من الكيف المعالج.175 كبسولة من المؤثرات العقلية. بالإضافة كذلك إلى أزيد من 76 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية الناتجة عن ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية .

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة، عن قضية تكوين وإنشاء وتنظيم وترأس والمشاركة. وتمويل عصابة أحياء أدت إلى خلق جو من انعدام الأمن في الأحياء السكنية وتعريض حياة المواطنين وحرياتهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. الاشتراك في اجتماع ومشاجرة بين عصابة أحياء ليلا مع استعمال أسلحة من الصنف السادس وكلاب مهجنة معدة للهجوم تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحوليــة.