“BRI” الوادي تطيح بباروني مخدرات وتحجز 24 كلغ من الكيف المعالج

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي، من الإطاحة بباروني مخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الموقوفين ينشطان ضمن تصدير واستيراد للمخدرات بطريقة غير مشروعة.

وينشطان في إطار مجموعة إجرامية منظمة ينحدران من ولايات مجاورة مسبوقين قضائيا.

حيث تم حجز 24 كلغ من مادة الكيف المعالج على شكل صفائح مهيئة للبيع والترويج.

تفاصيل العملية تعود إلى تحصل الفرقة على معلومات تفيد برصد نشاط مشبوهين في العقد الثالث و الرابع من العمر.

لتنطلق على الفور عمليات البحث والتحري والترصد اين تم توقيف المتورطين بعد استصدار إذن بتمديد الاختصاص.

ليتم توقيفهم وإعـداد ملف جزائي للمتورطين عن جناية تسيير تنظيم من اجل التصدير واستيراد للمخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار مجموعة إجرامية منظمة وتقديمهم أمام الجهات القضائية.