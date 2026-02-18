BRI الوادي تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أزيد من 20 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل الـBRI من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة وتم حجز أزيد من 20 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية.

ومكّنت العملية من توقيف رجل وامرأة كانا بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، أثناء تنقلهما إلى ولاية شمالية من الوطن. مستغلَّين وسائل النقل الجماعي للمسافرين، ضبط بحوزتهما 6900 كبسولة من المؤثرات العقلية كانت مموهة بإحكام داخل أمتعتهما الشخصية.

الإستمرار في التحقيق من طرف عناصر الفرقة، مكن من تحديد باقي عناصر الشبكة. ويتعلق الأمر بثلاثة مشتبه فيهم آخرين، ضبط بحوزتهم ما مجموعه 13125 كبسولة من نفس المادة.

أسفرت العملية عن توقيف خمسة أفراد وحجز 20 ألفًا و25 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300 ملغ. فيما تم تقديم الموقوفين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي.

