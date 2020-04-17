BRI الوادي تطيح بمروج للمخدرات أثناء فترة الحجر الصحي

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة لأمن ولاية الوادي، وأثناء فترة الحجر الصحي الجزئي، من وضع حد لنشاط شاب ينحدر من عاصمة الولاية لتورطه في جرم حيازة لغرض البيع للمخدرات (كيف معالج) والمقدر وزنها بـنصف كلغ.

وأفاد بيان لذات المصالح أن القضية تعود إلى معلومات تفيد بنشاط أحد المشتبه فيهم الذي كان يقوم بترويج السموم وسط الشباب.

وتم وضع خطة أمنية محكمة له مكنتهم من الإطاحة به متلبسا بجرم حيازة و بيع مواد مخدرة، حيث ضبط بحوزته نصف كيلوغرام و مبلغ مالي قدر بـ 31 ألف و 500 دينار جزائري عائدات الترويج

وقامت ذات العناصر بتحويل الجاني والمحجوزات لمقر الفرقة لاستكمال التحقيقات، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية أنجز ملف ضده وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.