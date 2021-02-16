BRI الوادي توقف عصابة وتحجز 81.9 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بولاية الوادي ، من الإطاحة بمجموعة إجرامية تتكون من شخصين، وحجز 81.9 كلغ من المخدرات .

وجاءت العملية بعد رصد نشاط مشبوه لمجموعة إجرامية تنشط في مجال الاتجار غير الشرعي بالمخدرات.

وتتكون الشبكة من شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من إحدى الولايات المجاورة.

وتم توقيف أفراد العصابة على متن سيارة، وبعد إخضاعها للتفتيش تم ضبط كمية من المخدرات على شكل صفائح.

وقامت ذات المصالح بتحويل الشخص والمركبة لمقر الفرقة لإستكمال إجراءات التحقيق.

وقد تم إعـداد ملف جزائي للمتورطين وتقديمهم أمام الجهات القضائية عن جناية تهريب و تصدير و استيراد وتخزين و نقل المخدرات.