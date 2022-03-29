BRI الوادي توقف مسبوقا قضائيا وتحجز أزيد من 12 ألف قرص مهلوس

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي. من توقيف شخص مسبوق قضائيا و حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.

تفاصيل العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مستقاة مسندة بعمل ميداني و استعلاماتي محكم. حول عزم هذا الأخير نقل كمية من هذه المواد باستعمال مركبة سياحية. ليتم الترصد له و توقيفه بأحد أحياء المدينة. و بعد إخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على 12750 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.

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