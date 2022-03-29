BRI الوادي توقف مسبوقا قضائيا وتحجز أزيد من 12 ألف قرص مهلوس
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الوادي. من توقيف شخص مسبوق قضائيا و حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة.
تفاصيل العملية جاءت إستغلالا لمعلومات مستقاة مسندة بعمل ميداني و استعلاماتي محكم. حول عزم هذا الأخير نقل كمية من هذه المواد باستعمال مركبة سياحية. ليتم الترصد له و توقيفه بأحد أحياء المدينة. و بعد إخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على 12750 قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة.
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الوادي: الإطاحة بعصابة زرعت الرعب وسط الأحياء الشعبية
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية الوادي من إحباط نشاط عصابة أحياء زرعت الرعب وسط السكان. بالإضافة كذلك إلى الإعتداءات والسرقة.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة وبعد ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص من ذوي السوابق القضائية بتكوين عصابة أحياء وحمل أسلحة بيضاء ظاهرة ومخفية من الصنف السادس دون أي مبرر شرعي، بغرض بث الرعب و الخوف وسط الساكنة.
كما قامت ذات المصالح، على الفور بإعداد خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف ستة أشخاص من ذوي السوابق القضائية. وحجز أسلحة بيضاء من الصنف السادس و 12 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي و 06 أقراص مهلوسة من نوع بريقابالين. بالإضافة كذلك إلى مركبة و دراجة رباعيتا الدفع مصدرهما التهريب.
وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة سيتم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة.