BRI الوادي يطيح ببارون مخدرات ويحجز 20 كلغ من المخدرات

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية خلال الأيام القليلة الماضية من الإطاحة ببارون مخدرات وحجز كميات معتبرة من المخدرات.

تفاصيل العملية تعود إلى استغلال عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بعزم أحد الأشخاص ادخال كميات معتبرة من المخدرات لعاصمة الولاية.

وانطلقت على الفور عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات عـن المشتبه فيه، والترصد لتحركاته.

لتتمكن ذات المصالح من توقيفه على متن سيارة سياحية بإقليم الولاية.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق عثر بداخلها على كمية من المخدرات على شكل صفائح قدر وزنها بـ 20 كلغ.

ليتم تحويل الشخص والمركبة لمقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق.

بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم إعـداد ملف جزائي للمتورط وتقديمه أمام الجهات القضائية.

ووجهت له جناية الحيازة لغرض البيع وتصدير و ستيراد و نقل المخدرات بطريقة غير مشروعة عن طريق جماعة إجرامية منظمة.