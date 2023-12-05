BRI باتنة تحجز 42 كلغ من الكيف

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية باتنة من تنفيذ عملية نوعية ضد تجار المخدرات.

حسب بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة لأمن ولاية باتنة. فإن هذه العملية جاءت بناء على معلومات حول قيام شخص بتخزين كمية من المخدرات داخل مسكنه العائلي ببلدية فسديس بغرض ترويجها.

ليتم إستصدار إذن بتفتيش المسكن العائلي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سريانة. تم توقيف المشتبه به البالغ من العمر 31 سنة. مع حجز كمية من المخدرات تقدر بـ 42 كلغ و 130 غ من الكيف المعالج.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة والمعمول بها، تم تقديم المشتبه به أمام محكمة القطب بقسنطينة في انتظار محاكمته.