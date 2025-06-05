BRI باتنة تطيح بمُروّج للمخدرات وتحجز أزيد من 8 آلاف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث و التدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة. من توقيف شخص ينشط في ترويج المخدرات الصلبة.

عملية التوقيف جاءت بعد الإستغلال الجيد للمعلومات، التي تفيد بقيامه على نقل كمية معتبرة من المخدرات الصلبة مستغلا في ذلك شاحنة لنقل البضائع. حيث وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. تم إعداد خطة أمنية محكمة من طرف عناصر ذات الفرقة قصد توقيف الشاحنة و مستعمليها. أين كلّلت العملية بتوقيف المشتبه فيه، البالغ من العمر 37سنة بحي فيسديس.

بعد إخضاع الشاحنة لعملية المراقبة القانونية و التفتيش الدقيق تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة تقدر بـ8602 قرص اكستازي صفراء اللون ، ومبلغ مالي يقدر ب78000 دج من العائدات الإجرامية. كما تم بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة،تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.

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