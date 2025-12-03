BRI باتنة توقف شخص وتحجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخلBRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية باتنة، من توقيف شخص وحجز بحوزته كمية تقدر 701 قرص مهلوس بريغابالين 300ملغ.

وأوضح بيان لمصالح الأمن، أنه تم توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة. بحي بوعقال على خلفية قيامه بترويج المؤثرات العقلية. أين تم ضبط وحجز بحوزته كمية تقدر بـ 701 قرص مهلوس بريغابالين 300ملغ.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المحلية.

