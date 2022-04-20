BRI باتنة توقف 4 أشخاص وتحجز 61 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة لأمن ولاية باتنة، من توقيف 04 أشخاص، وحجز كمية ضخمة من الأقراص المهلوسة.

وحسب بيان للشرطة الجزائرية، نشرته عل صفحتها بفايسبوك، فد تم خلال هذه العملية، حجز أزيد من 61100 قرص مهلوس.

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BRI سكيكدة تُطيح بمجرم خطير وتحجز 2 كلغ زطلة

كما تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI بسكيكدة، وفي عملية نوعية لها، من الإطاحة بمجرم خطير وحجز 19 صفيحة من الكيف المعالج.

وحسب بيان لشرطة سكيكدة، فقد رصدت عناصر الفرقة نشاط المشتبه به، وحيازته لكمية من الكيف المعالج والذي يمتد نشاطه بإقليم الغربي للولاية.

ليتم تشكيل قوة عملياتية التي تنقلت وحاصرت المشتبه به ومن ثمة توقيفه في عملية إتسمت بإحترافية عالية لعناصر الفرقة.

وتم خلال العملية حجز 02 كيلوغرام من الكيف المعالج على شكل صفائح “19 صفيحة”.

كما تم تقديم المشتبه به تم أمام النيابة المختصة لدى محكمة القل أين تم إيداعه الحبس.

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حاول حرقها بالبنزين.. توقيف مروج للمهلوسات بسكيكدة

كما تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بدائرة عزابة في سكيكدة، من شل نشاط مروج للمهلوسات، بعد أن حاول التخلص منها بحرقها بمادة البنزين. كما تعود حيثيات القضية إلى عملية البحث والتحري التي باشرتها مصالح الأمن الحضري الأول عزابة. وذلك بعد حصولها على معلومات مفادها قيام مشتبه به بترويج المخذرات على مستوى حي ديار الزيتون بعزابة. بالإضافة إلى قيامه بتخزين كميات من المؤثرات العقلية. على مستوى مسكن شقيقه. ليتم التنقل إلى عين المكان، بعد إتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة. حيث حاول المعني إضرام النار في كميات من المؤثرات العقلية بعد رشها بمادة البنزين. إلا أن غير أن سرعة تدخل قوات الشرطة حالت دون ذلك مع ضبط المشتبه به و توقيفه. كما مكنت العملية، من حجز كمية من المؤثرات العقلية بلغت 1341 قرص مهلوسا. منها 1125 كبسولة من دواء بريغابلين “ليريك” 300 ملغ. والمتبقية من أدوية ذات تأثير عقلي من نوع ريغابان وكيتيل. هذا وبعد إتمام إجراءات التحقيق، تم انجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه. موضوعه حيازة المؤثرات العقلية لغرض البيع. قدم بموجبها أمام النيابة المختصة لدى محكمة عزابة.

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