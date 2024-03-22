BRI بجاية تحجز قرابة 6 كلغ من الكيف وتطيح بمرويجيها

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن بجاية من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 44 سنة معظمهم مسبوقين قضائيا ينحدرون من ولاية البويرة.

ويحترف المشتبه فيهم، المتاجرة بالمخدرات بإقليم ولاية بجاية خاصة بمدينة تازمالت.

وتم خلال العملية، حجز 5.5 كلغ من الكيف المعالج ومركبة تستعمل في عملية الترويج ومبلغ مالي يقارب 65 مليون سنتيم.

وجاءت العملية بعد إستغلال معلومات واردة إلى عناصر الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية من المسبوقين قضائيـا بصدد إبرام صفقة بيع مخدرات بمدينة تازمالت ببجاية.

ليتم على الفور وضع خطة وبعد أخذ جميع الإحتياطات اللازمة تم وضع تشكيل أمني بمداخل ومخارج مدينة تازمالت.

وفي حدود الساعة الحادية عشر ليلا تم رصد مشتبه فيه بمدخل مدينة تازمالت. وبعد برهة من الزمن تقدمت منه مركبة وسلم له كيف بلاستيكي وغادرت المكان بسرعة فائقة.

ليتم مباشرة مداهمة المكان وإيقاف المشتبه فيه، وحجز الكيس البلاستيكي. الذي ضبط بداخله على 10 صفائح من المخدرات بوزن إجمالي 01 كلغ.

التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى التعرف على باقي أفراد الشبكة المقيمين بولاية البويرة وتحديد هوياتهم. وتوقيف 04 منهم بعد تمديد الإختصاص إلى مقر إقاماتهم.

حيث ضبط بحوزة أحد المشتبه فيهم كمية من المخدرات تقدر بـ 3.5 كلغ كانت مخبأة داخل مركبته من نوع طويوطا هيليكس. وكمية أخرى تقدر بـ 01 كلغ كانت مخبأة داخل مسكنه. هذا الأخير محل أمرين بالقبض لتورطه في قضايا مماثلة.

كما ضبط بحوزة مشتبه فيهما آخرين على مبالغ مالية تفوق 65 مليون سنتيم تعد من عائدات الترويج.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين جمعية أشرار، حيازة المخدرات، الشراء، النقل، قصد البيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضدهم أمر إيداع.