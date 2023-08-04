BRI بجاية تطيح بأربعيني يحتال على المواطنين ويسلبهم المال

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن بجاية من الإطاحة بمسبوق قضائي يبلغ من العمر 42 سنة يحترف النصب والإحتيال بإنتحال هوية إطار بمؤسسة أمنية.

وجاءت تفاصيل العملية بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوي لضحايا تعرضوا للنصب والإحتيال من طرف شخص ينتحل صفة إطار بمؤسسة أمنية.

ويوهم ضحاياه بأن له معارف كثيرة وبإمكانه التوسط لهم لإيجاد مناصب عمل لدى الإدارات العمومية أو تسهيل معاملاتهم الإدارية. مقابل حصوله على مبالغ مالية مختلفة.

كما يستعمل التهديد ضد التجار بغلق محلاتهم التجارية في حالة عدم منحه مبالغ مالية. وأحيانا ينصب على ضحاياه ويقترض منهم مبالغ مالية بحجة إجراء عملية جراحية لوالدته وبعدها يختفي عن الأنظار.

وقد تمكن المشتبه فيه بعد النصب على ضحاياه من جمع مبالغ مالية معتبرة. الفرقة المحققة وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان يستعمل خط هاتفي بإسم أحد ضحاياه التي نصب عليها سابقا لتمكينها من منصب عمل والذي أستغل وثائقها لإستخراج شريحة هاتفية بستعملها للإتصال بضحاياه.

وبعد وضع خطة محكمة تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بحي الناصرية وسط مدينة بجاية وتوقيفه. وتبين بأنه معروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في عدة قضايا مماثلة.

وفي إطار التحقيق تم تفتيش مسكن المشتبه فيه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. أين تم ضبط و إسترجاع عدة ملفات و وثائق إدارية بأسماء عدة أشخاص.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب والإحتيال وإنتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها. وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.