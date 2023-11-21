BRI بجاية تطيح بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وتتكون الشبكة الإجرامية من 06 أشخاص ينحدرون من ولاية بجاية وضواحيها. تتراوح أعمارهم بين 22 و 52 سنة تحترف المتاجرة بالمخدرات بإقليم ولاية بجاية. مع حجز حوالي 40 غرام من الكيف المعالج.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الفرقة بوضع نقطة مراقبة على الساعة الواحدة والنصف صباحا بمدخل مدينة بجاية من الجهة الغربية. أين لفت إنتباههم قيام سائق مركبة من نوع بيجو 206 بركنها جنب الطريق وقيام مرافقه بالتخلص من كيس بلاستيكي مباشرة تم التدخل وتوقيف المركبة. مع إسترجاع الكيس الذي حاولوا التخلص منه. أين تبين بأنه يحتوي على كمية من المخدرات (كيف معالج). على شكل أعمدة مجزأة ومهيأة للبيع بوزن يقارب 40 غرام.

التحريات أفضت إلى التوصل إلى تحديد هوية ممولهم بالمخدرات المكنى ” بوسكو ” وثلاثة من شركائه وتوقيفهم بقرية تيغرمت بالقرب من كوخ يستعمل لترويج المخدرات.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات. النقل، الشراء قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. و تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع.