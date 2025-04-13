BRI بجاية تطيح بشبكة إجرامية تُتاجر بالكوكايين

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 03 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية. مختصة في الإتجار بالمخدرات “الكوكايين” على مستوى إقليم ولاية بجاية.

بداية القضية جاءت بعد قيام عناصر فرقة البحث والتدخل بعملية مراقبة بمدخل مدينة بجاية على مستوى الحاجز الأمني جسر الصومام. أين تم إيقاف في حدود الساعة الواحدة صباحا لمركبة من نوع بولو على متنها شخصين. وحاول مرافق السائق النزول والفرار من المركبة ليتم إيقافه مباشرة وبعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي. ضبط بحوزته على كيس بلاستيكي يحتوي على كمية من المخدرات الصلبة “كوكايين”. يقدر وزنها بـ 08 غرام مخبأة بطريقة محكمة داخل ملابسه الداخلية.

التحقيقات في القضية المباشرة من قبل عناصر فرقة BRI بالتنسيق مع النيابة المختصة أفضت إلى التعرف وتوقيف الممون الرئيسي هذا الأخير. وبعد تفتيش مسكنه العائلي تم ضبط وحجز كمية أخرى من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى ميزان إلكتروني دقيق صحن زجاجي أسود به بقايا الكوكايين قصاصات من أكياس البلاستيك. بالإضافة كذلك إلى كناش مدون عليه طلبات الزبائن مبلغ مالي قدره 30000 دج يعد من عائدات الترويج.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة عن قضية حيازة المخدرات الصلبة “كوكايين” الشراء و النقل قصد البيع في إطار جماعة إجرامية منظمة.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهم امر إيداع.

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