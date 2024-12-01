BRI بجاية تطيح بشبكة إجرامية تُروّج المهلوسات وتحجز 2805 قرص ببرباشة

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة إجرامية منظمة تحترف المتاجرة بالمؤثرات العقلية. تتكون من 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و 40 سنة، ينحدرون من ولاية سطيف.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة، مفادها حيازة شخصين معروفين لدى مصالح الشرطة لكمية معتبرة من المؤثرات العقلية. وهما بصدد إعادة ترويجها بضواحي مدينة برباشة وضواحيها في بجاية. على إثر ذلك تم وضع تشكيلات أمنية على مستوى مداخل و مخارج مدينة برباشة. و في حدود الساعة السابعة مساءً بعد حلول الظلام، تم رصد المشتبه فيهما على متن مركبة من نوع “هاربين” بمخرج المدينة. وكانت تسبقها مركبة أخرى من نفس النوع على متنها شخصين يقومان بمراقبة الطريق.

وبتوقف المركبة الأولى بالقرب من محطة الخدمات برباشة، ترجل أحدهما حاملا بيده كيسا بلاستيكيا. مباشرة تم مداهمة المكان وتوقيفه فيما تمكن مرافقه من الفرار على المركبة. كما تم توقيف المركبة الثانية المكلفة بالمراقبة وإيقاف شخصين.

العملية مكنت من ضبط وحجز 2655 كبسولة من نوع بريغابالين كانت بداخل الكيس البلاستيكي المسترجع. وكذا 150 كبسولة أخرى من نفس النوع كانت بداخل المركبة الثانية. ليصبح مجموع المهلوسات المحجوزة 2805 كبسولة.

كما أفضى التحقيق إلى تحديد هوية أحد شركائهم المكلف بتخزين وإخفاء المؤثرات العقلية وتوقيفه هو الآخر بالقرب من مقر إقامته بقرية تيزي نبراهم ولاية سطيف.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المؤثرات العقلية، الشراء، التحزين، النقل. بالإضافة كذلك إلى عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.