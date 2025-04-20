BRI بجاية تطيح بشبكة إجرامية تُزوّر “الفيزا” وأختام الدولة

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 04 أشخاص ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في التزوير في محررات رسمية و تقليد أختام الدولة تنشط على مستوى إقليم ولاية بجاية.

بداية القضية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود أشخاص مشبوهين بمدينة بجاية. ينشطون في مجال التزوير في محررات إدارية خاصة ملفات تأشيرة الدراسة في الخارج. بالإضافة كذلك إلى تقليد أختام الدولة.

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات و تفعيل عنصر الإستعلام، تمكنت عناصر الشرطة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهم. وبعد الترصد له تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته بقرية تغزويت ببجاية رفقة شخص آخر مشبوه.

عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه مكنت من ضبط وحجز 21 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. 25 ملف لطلب التأشيرة إلى دولة أوروبية مزور. كما تم حجز مجموعة من العتاد والأجهزة الإلكترونية يستعمل في عملية التزوير. و خلال العملية تم حجز العديد من الشهادات و أختام الدولة مقلّدة للعديد من الإدارات و الوزارات.

التحقيقات في القضية، أفضت إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة وتوقيفهم، وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة. عن قضية جناية تكوين جمعية أشرار بغرض إرتكاب جناية تقليد و إستعمال أختام الدولة. جنحة تقليد أختام السلطة المختصة، جنحة صناعة خاتم للدولة دون إذن من السلطة المختصة. جنحة تقليد وثائق إدارية.

وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع، في حين تم وضع تحت نظام الرقابة القضائية تسعة (09) أشخاص من زبائن المشتبه فيهم. أما بخصوص قضية حيازة المؤثرات العقلية فقد تم إنجاز ملف جزائي منفصل، أين صدر في حق المشتبه فيهما الأول والثاني أمر إيداع.

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