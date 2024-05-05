BRI بجاية تطيح بشبكة إجرامية لترويج المخدرات وتحجز 1.5 كلغ من الكيف

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من توقيف جماعة إجرامية تتكون من 11 شخص تتراوح أعمارهم بين 29 و 40 سنة تحترف المتاجرة بالمخدرات بإقليم ولاية بجاية مع حجز قرابة 1.5 كلغ من الكيف المعالج.

العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها وجود أشخاص بصدد إبرام صفقة بيع كمية معتبرة من المخدرات بمدينة بجاية. فور ذلك تم تكثيف الأبحاث والتحريات والتي سمحت بتحديد هوية المشتبه فيهم ومكان إبرام الصفقة بضواحي قرية تارقة أوزمور ببجاية. في مكان معزول وبعد أخد جميع الإحتياطات الأمنية اللازمة و إختيار الوقت المناسب تم مداهمة المكان وتوقيف 04 مشتبه فيهم في حالة تلبس. كما تم حجز 15 صفيحة من المخدرات (كيف معالج) بوزن إجمالي يقدر بـ 1.5 كلغ.

وقد أفضت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الفرقة المحققة إلى تحديد هوية ممونهم الرئيسي. ويتعلق الأمر بالمكنى ” كولوس ” وتوقيفه بقرية إغيل أوعزوق. كما تم توقيف 04 مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية، وبقي مشتبه فيهما في حالة فرار.

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات (كيف معالج) لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. أين صدر ضد 05 مشتبه فيهم أمر إيداع، و 04 منهم صدر في حقهم رقابة قضائية. بينما بقي مشتبه فيهما في حالة فرار محل بحث.