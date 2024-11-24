BRI بجاية تطيح بشبكة بينهم فتاة يحترفون المتاجرة بالمخدرات في تيشي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 04 أشخاص من بينهم فتاة. ينحدرون من ولاية بجاية. بإستثناء الفتاة المنحدرة من الجزائر العاصمة.

وتتراوح أعمار الجماعة الإجرامية مابين 24 و 45 سنة، حيث تحترف المتاجرة بالمخدرات الصلبة الكوكايين و الإكستازي بإقليم ولاية بجاية. أين تم حجز 290 غرام من الكوكايين و 820 قرص مهلوس من نوع إكستازي وأقراص مهلوسة من نوع بريغابالين. بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 780.000 دج، ومركبة تستعمل في عمليات البيع والترويج.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات مفادها حيازة شخص مشبوه لكمية معتبرة من المخدرات يقوم بتخزينها بالمسكن الذي يستغله بتيشي، وهو بصدد إعادة بيعها. على الفور تم وضع خطة وبعد أخذ جميع الإحتياطات اللازمة تم وضع تشكيل أمني موزع على مداخل ومخارج مدينة تيشي. وفي حدود الساعة التاسعة ليلا تم رصد المشتبه فيه وبعد توقيفه وإخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط وحجز سكين من الحجم الكبير.

كما تم بعد تفتيش الشقة المستغلة توقيف فتاة مقيمة مع المشتبه فيه في حالة تلبس وهي بصدد التخلص من المخدرات “الكوكايين و الإكستازي” برميها في المرحاض وصب الماء عليها.

وأفضى التحقيق إلى توقيف مشتبهين فيهما آخرين متورطين في القضية وبتفتيش مساكنهما تم ضبط وحجز بمسكن أحدهم المقيم بأوزلاقن. على كمية من الكوكايين يقدر وزنها بـ 53 غرام. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 78 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج.

كما أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات الصلبة، الشراء، النقل، التحزين، قصد بيعها في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، العود، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. أين صدر في حق 03 منهم أمر إيداع، فيما وضع مشتبه فيه آخر تحت نظام الرقابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور