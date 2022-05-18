BRI بجاية تطيح بشبكة تروج المخدرات في أيث الرزين

أوقفت عناصر فرقة البحث و التحري لأمن ولاية بجاية مجموعة إجرامية متكونة من شخصين يبلغان من العمر 35 و 40 سنة ينحدران من بلدية آيت الرزين تروج المخدرات.

وجاءت هذه العملية إثر ورود معلومات عن قيام مجموعة إجرامية تروج المخدرات على مستوى ضواحي بلدية آيت الرزين دائرة إغيل علي ولاية بجاية.

ليتم بعدها فتح تحقيق في القضية من طرف فرقة البحث والتحري مع إعداد خطة محكمة وضع تشكيل أمني على مستوى مختلف النقاط بمنفذ الطريق السيار (بجاية- حنيف)في شطره الكائن بقرية إزواغن.

وبعد عملية التدخل والمداهمة أسفرت العملية على توقيف شخصين بحوزتهما كيس بلاستيكي يحتوى على كمية معتبرة من الكيف المعالج على شكل 12 صفيحة بوزن يقدر 1200 غرام.

ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما ، من أجل قضية حيازة المخدرات (الكيف المعالج ) شرائها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.

وتم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، أين صدر ضدهما أمر إيداع.

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