BRI بجاية تطيح بشبكة لترويج المهلوسات وتحجز 2515 قرص بتيشي

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من تفكيك جماعة إجرامية تتكون من 05 أشخاص.

ويتزعم أفراد الشبكة المكنى ” تيقر ” ينحدرون من بلديتي تيشي وملبو ببجاية تتراوح أعمارهم بين 26 و 32 سنة. تحترف المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية بإقليم ولاية بجاية. مع حجز 2515 قرص مهلوس ومركبتين تستعملان في عملية الترويج.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى عناصر الفرقة مفادها وجود جماعة إجرامية بصدد بيع وترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. بمدينة تيشي وضواحيها على الفور تم وضع خطة وبعد أخذ جميع الإحتياطات اللازمة. كما تم وضع تشكيل أمني موزع على مستوى كل الطرق المؤدية إلى مدينة تيشي وكذا الأماكن المشتبه فيها البيع والترويج.

ليتم رصد مشتبه فيه بالطريق الوطني رقم 09 على متن مركبة من نوع أتوس هيونداي. مباشرة تم توقيفها وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق. تم ضبط وحجز بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على 2515 قرص من الدواء المهلوس بريغابالين من صنع أجنبي.

التحقيقات التي باشرتها الفرقة أفضت إلى التعرف على باقي أفراد الشبكة و توقيف 03 منهم. فيما بقي مشتبه فيه آخر في حالة فرار .

بعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جنحة الحيازة والشراء قصد البيع للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقهم أمر إيداع، أما المشتبه فيه الفار فقد صدر ضده أمر بالقبض.