BRI بجاية تطيح بشبكة لترويج المهلوسات

تمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من توقيف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 27 و 31 سنة ينحدرون من ولاية بجاية. تورطوا في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية بمدينة بجاية وضواحيها.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى فرقة الـ BRI مفادها حيازة أحد الشباب من حي سيدي أحمد على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية و هو بصدد ترويجها بمدينة بجاية. مباشرة تم تكثيف الأبحاث والتحريات والتي أسفر على تحديد هوية المشتبه فيه. و بعد عملية التتبع و الترصد له تم مشاهدته رفقة مشتبه فيهما على مستوى حي تالة وريان. أين تم توقيفه و بيده كيس بلاستيكي يحتوي على 1035 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

و بعد إخضاعه لعملية التلمس الجسدي ضبط بحوزته على مبلغ مالي قدره 48500 دج و الذي يعد من عائدات الترويج. في حين تمكن المشتبه فيهما الآخرين الفرار إلى وجهة مجهولة. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي تم حجز 06 أقراص مهلوسة من نوع بريغابالين.

عناصر الشرطة العاملين في الميدان وبعد تكثيف الأبحاث تم توقيف شريكي المشتبه فيه الفارين. و قد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جنحة المشاركة في شراء و بيع المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.

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