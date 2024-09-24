BRI بجاية تطيح بشبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من الاطاحة بجماعة أشرار تتكون من 07 أشخاص. تتراوح أعمارهم بين 22 و 31 سنة، ينحدرون من بلديتي خراطة و بجاية يحترفون بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية، جاءت بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة مفادها وجود جماعة أشرار بصدد إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. من ولاية مجاورة إلى مدينة بجاية على متن مركبة سياحية من نوع “ماروتي”. على إثر ذلك تم وضع تشكيل أمني ونقاط مراقبة بمداخل ومخارج مدينة بجاية و في حدود الساعة منتصف الليل. تم رصد ذات المركبة على مستوى الطريق الوطني رقم 09 يالمدخل الشرقي لمدينة بجاية ليتم توقيفها.

وبعد إخضاعها لعملية التفتيش الدقيق تم ضبط و حجز 300 قرص مهلوس من دواء بريغابالين كانت مخبأة بإحكام داخل الضوء الخلفي للمركبة. مباشرة تم توقيف ركابها الثلاثة وتحويلهم إلى المصلحة لإستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في القضية.

وقد أفضت التحريات إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة الأربعة وتوقيفهم، وبعد تفتيش مساكنهم والتي تمت تحت بإشراف السلطات القضائية المختصة. تم ضبط و حجز 775 كبسولة من دواء بريغابالين و 55 عمود من الكيف المعالج مهيأة للبيع بوزن إجمالي يقدر بـ 79 غ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي قدره 50000 دج من عائدات ترويج المخدرات و المهلوسات.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جناية حيازة المؤثرات العقلية والمخدرات وتخزينها و عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.