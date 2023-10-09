BRI بجاية تطيح بشبكة منظمة عابرة للحدود تتاجر بالكوكايين والمهلوسات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل “BRI” التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية منظمة تتكون من 08 أشخاص ينحدرون من بجاية من بينهم إمرأة.

وتتراوح أعمار أفراد الشبكة ما بين 24 و 49 سنة يتاجرون بالمخدرات والمهلوسات في أوساط الشباب. مع حجز كميات من الكوكايين والكيف المعالج والمؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى الفرقة مفادها قيام جماعة أشرار ببيع وترويج المخدرات بالشواطئ الغربية لبجاية. إنطلاقا من شقة يستغلونها بقرية الساكت مباشرة تم إعداد خطة محكمة مع تكثيف الأبحاث والتحريات ليتم توقيف المركبة المشبوهة بالمخرج الغربي لبجاية وعلى متنها مشتبه فيه.

وبعد إخضاع السائق والمركبة للتفتيش تم ضبط نصف عمود من الكيف المعالج المقدر وزنه بحوالي 03 غرام مع قرصين من المؤثرات العقلية من نوع ليفوتريل. وبعد تفتيش الشقة المستغلة بعد إذن من السلطات القضائية تم توقيف 03 مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية من بينهم إمراة تبلغ من العمر 27 سنة. التي حاولت التخلص من إناء زجاجي برميه من نافذة الشقة. بعد إسترجاع الإناء تبين به كمية من المخدرات الصلبة (الكوكايين) تقدر بـ 23 غرام. بالإضافة كذلك إلى 30 قرص مهلوس من نوع إكستازي وبريغابالين وميزان إلكتروني.

عملية تفتيش المسكن سمحت بضبط وحجز صحن أسود به بقايا الكوكايين. كما أفضت التحريات المعمقة إلى تحديد هوية 04 أشخاص متورطين. أين تم توقيف إثنين منهم من بينهم الممون الرئيسي.

وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية حيازة المخدرات، الشراء قصد إعادة البيع، التخزين، عرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضد ثلاثة منهم أمر إيداع و03 آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية، فيما بقي مشتبه فيهما في حالة فرار محل بحث.

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