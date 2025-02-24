BRI بجاية تطيح بعصابة تحترف المتاجرة بالمهلوسات

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل BRI بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من تفكيك والإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من 12 شخصا. مقيمين بمدينة بجاية وضواحيها، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 39 سنة مختصة في المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بمدينة بجاية وضواحيها.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى الفرقة مفادها حيازة مجموعة من الأشخاص لكمية من المؤثرات العقلية وهم بصدد ترويجها بالقرب من ميناء بجاية. ليتم وضع تشكيل أمني بالمكان قصد الترصد للمشتبه فيهم وإيقافهم، وفي حدود الساعة الخامسة مساءا تم رصد 04 مشتبه فيهم بموقف الحافلات باب البحر. أين غادر المكان أحد المشتبه فيهم على متن دراجته النارية، وبعد برهة من الزمن عاد حاملا بيده كيس بلاستيكي. حينها تم مداهمة المكان وإيقافهم مع إسترجاع الكيس البلاستيكي والذي تبين بأنه يحتوي على 17 علبة أدوية بمجموع 1020 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين.

التحقيق والتحريات أفضت إلى تحديد هوية باقي أفراد الشبكة البالغ عددهم 07 أشخاص، وتوقيف 05 منهم. وبتفتيش مساكنهم والتي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة. تم ضبط وحجز كمية من المخدرات (كيف معالج) مقطعة ومهيأة للبيع بوزن 10.7 غ. بالإضافة كذلك إلى 30 كبسولة من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي قدره 100000 دج يعد من عائدات الترويج.

فيما تبين تواجد مشتبه فيهما آخرين بمؤسسة إعادة التربية بجاية لتورطهم في قضية مماثلة. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية جناية البيع والحيازة، الحصول قصد البيع، التخزين. بالإضافة كذلك إلى النقل للمخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية في إطار جماعة إجرامية منظمة. وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع.

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