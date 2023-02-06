BRI بجاية توقف ثلاثيني بحوزته سلاح ناري غير مرخص وذخيرة حية بصدوق

أوقفت عناصر فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية شخص يبلغ من العمر 37 سنة تورط في قضية حيازة سلاح ناري وذخيرة حية دون رخصة.

تفاصيل العملية جاءت بعد إستغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة حول حيازة شخص يقيم بدائرة صدوق على أسلحة نارية وذخيرة حية دون رخصة.

وعلى الفور تم إعداد خطة وتم ترصد تحركات المشتبه فيه الذي تم توقيفه بالقرب من مقر إقامته، وبتفتيش مسكنه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة تم ضبط وحجز سلاح ناري (بندقية مضخية) وكمية من الذخيرة الحية تقدر بـ 137 خرطوشة من عيارات مختلفة.

و46 خرطوشة وظرف فارغ، بالإضافة إلى حوالي 250 غرام من الساشم، وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية حيازة سلاح ناري وذخيرة دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.

وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر ضده عقوبة 06 أشهر حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50.000 دج مع مصادرة المحجوزات.