BRI بجاية توقف 12 شخصا بينهم نساء حوّلوا مسكنين وكرا للدعارة بتيشي

تمكنت عناصر الـ BRI و أمن دائرة تيشي بأمن ولاية بجاية من توقيف 12 شخصا، من بينهم 05 نسوة استغلوا مسكنين لإنشاء وكرا للفسق والدعارة.

تفاصيل العملية جاءت على إثر استغلال عناصر الفرقة لمعلومات مفادها تواجد مسكنين بحي بكارو بدائرة تيشي ببجاية يستعملانه لممارسة الرذيلة. على إثر هذه المعلومات، تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع مصالح أمن دائرة تيشي.

و بعد الحصول على إذنين بالتفتيش صادرين عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية. تم توزيع عناصر الشرطة بالزي المدني بالقرب من المساكن المشتبه فيها. و بعد عملية الترصد تم معاينة تواجد فتيات بالقرب مسكنين حيث كنّ يقـمن بإغـراء المارين لتقديم خدمات جنسية مقابل مبالغ مالية.

وعليــه تمت المداهمة و توقيف 12 شخصا من بينهم 05 نسوة. كما أنّ عملية التفتيش الدقيق مكنت من ضبط و حجز، مبلغ مالي مقدر بـ 15 مليون سنتيم. و علب لأقراص منع الحمل وكذا واقيات ذكرية.

وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية إنشاء وكر و السماح لأشخاص يحترفون الدعارة بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا و الإغراء العلني على الدعارة. و حماية دعارة الغير مع إقتسام متحصلاتها وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. و بعد إجراءات المثول الفوري صدر ضدهم أمر بإيداع الحبس المؤقت.

