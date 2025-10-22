BRI بجاية تُطيح بشبكة إجرامية منظمة تُتاجر في المخدرات

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية أقبو التابعة لأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية. تتكون من 08 أشخاص مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

ومكنت العملية من حجز مركبتين ودراجة نارية و 01 كلغ و 650 غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي معتبر يقدر بأكثر من 666 مليون سنتيم.

تفاصيل العملية جاءت بعد ورود معلومات إلى عناصر الفرقة مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص على متن مركبات بصدد إبرام صفقة بيع وشراء للمخدرات على مستوى حي شعبي ببلدية أقبو ببجاية. مباشرة تم إعداد خطة محكمة وبعد عملية الترصد ليلا للمشتبه فيهم تم مداهمة الحي السالف الذكر في وقت متأخر من الليل.

وقد أسفرت العملية عن توقيف مركبتين ودراجة نارية وتوقيف 05 أشخاص، مع حجز قطعة من المخدرات وكمية من “كوكايين”. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بأكثر من 578 مليون سنتيم. بعد التحقيق تم تحديد هوية مشتبه فيهما آخرين وتوقيفهما بحي قندوزة ببلدية أقبو.

وبتفتيش المسكن العائلي لأحدهما تم ضبط وحجز مبلغ مالي يقدر بأكثر من 64 مليون سنتيم، وكمية من المخدرات (كيف معالج). تتمثل في 16 صفيحة ونصف بوزن إجمالي قدره 01 كلغ و 650 غرام، 04 شفرات حلاقة مخصصة لتقطيع المخدرات. خلال عملية التفتيش تم توقيف بغرفة نوم المشتبه فيه شخص آخر. هذا الأخير تبين أنه مجرم خطير محل أمر بالقبض لأجل تهم خطيرة تتمثل في الإختطاف. تبييض رؤوس الأموال، تكوين جمعية أشرار، المتاجرة بالمخدرات والأسلحة النارية.

كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل جناية ممارسة نشاط حيازة ونقل وتخزين وعرض ووضع للبيع وشراء قصد البيع للمخدرات (كوكايين - كيف معالج). في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

