BRI بسكرة تطيح بعصابة مسلحين هاجموا منزل “كوميسار” بالسيوف و”المولوتوف”!

اثنان من أقارب الضابط أصيبا بجروح

وضعت مصالح الشرطة في بسكرة، حدا لنشاط عصابة أحياء خطيرة، بتوقيف تسعة أفراد وحجز أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، منها عبوات حارقة “مولوتوف”.

واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فإن العصابة التي فككتها فرقة البحث والتدخل “BRI”، تورط أعضاؤها في مهاجمة منزل ضابط شرطة ليلا بأحد التجمعات السكانية بمدينة بسكرة، مستعملين الخناجر والسيوف والعصي، بالإضافة إلى قارورات “المولوتوف”، أين تعرض اثنان من أقارب محافظ شرطة للاعتداء، أحدهما أصيب بطعنة على مستوى الرأس، ليتم تحويله إلى المستشفى للعلاج، حيث منحت له شهادة عجز رفقة الضحية الثاني، إثرها باشرت عناصر الأمن تحرياتها لتحديد هوية الفاعلين وملابسات الحادثة، ليتم القبض في ظرف وجيز على المشتبه فيهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 19 و 27 سنة، أغلبهم من ذوي السوابق القضائية، كما حجزت أسلحة بيضاء مختلفة استعملها الموقوفون في الاعتداء الذي خلق حالة من الذعر والخوف وسط السكان وعائلة الضحايا، قبل تدخل عناصر “BRI” في الوقت المناسب، حيث أنجزت ملفات جزائية ضد المتورطين قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية، فيما لقيت عملية التوقيف ارتياحا وسط المواطنين بسبب خطورة العصابة التي بثت الرعب في عدة تجمعات سكنية.